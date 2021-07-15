"Вы куда-то не туда свернули": Садальского пристыдили за возвышение Бузовой над Казарновской

Известный российский актер, журналист и блогер Стас Садальский в последнее время все чаще стал хвалить Ольгу Бузову. После ее дебюта в театре он высоко отметил ее актерский талант и был в восторге от постановки "Чудесный грузин" о жизни Иосифа Сталина.
На днях Садальский выложил в своем "Инстаграм" обличающее видео, которое стало камнем в огород оперной дивы Любови Казарновской. В укор ей он привел в пример талантливую звезду Ольгу Бузову, чей голос, по его мнению, ну никак нельзя критиковать.
На кадрах оперная дива Любовь Казарновская сбивается и не может взять высокие ноты.
"Вам не стыдно осуждать Ольгу Бузову после такого пения оперной "дивы", – написал Садальский.
Поклонники не поддержали его. "А что не так???? Голос точно есть и ум, в отличие от вашей Бузовой. Стас… вы куда-то не туда свернули", – откликнулись комментаторы.
Стоит отметить, что Любовь Казарновская одна из самых известных российских оперных певиц. При этом многие считают, что с годами чудесный голос доктора музыкальных наук куда-то делся.
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