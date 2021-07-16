А как же Варум? Агутина застали в объятиях разведенной блондинки

Ролик с торжества опубликовал в своем инстаграм-аккаунте Дима Билан. На кадрах видно, как звезды развлекаются в дружеской непринужденной атмосфере.
Леонид Агутин оказался сразу между двух блондинок-разведенок: Полины Гагариной и именинницы. Сначала певец станцевал "медляк" с Гагариной, а затем, обнявшись с девушками, начал подпевать Диме Билану. Примечательно, что у себя в микроблоге исполнитель не стал размещать видео с 35-летия Пелагеи.
Возможно, он предположил, что вряд ли жене понравятся подобные кадры. Ведь, не секрет, что Леонида Агутина уже ловили на измене супруге. Так, пару лет назад артиста застали лобызающимся с красоткой, имя которой остается в секрете.
Звездная чета тогда оказалась на грани расставания. Но, к счастью, Леонид Агутин выпросил прощение у Анжелики Варум. Теперь же ему явно будет сложно выкрутиться, если подобное повторится.
Напомним, исполнители состоят в отношениях уже более 20 лет. Сейчас супруги живут душа в душу, являясь одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Поклонники радуются тому, что над возлюбленными не властно время, поскольку между ними до сих пор есть искра. У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть дочь, которая живет в США.
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