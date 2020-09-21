Снова измена? Агутин уехал из ресторана с неизвестной женщиной

Леонид Агутин весело провел время в обществе разведенного режиссера Резо Гигинеишвили. Говорят, компанию мужчинам составили женщины, с которыми кинодеятель знакомил популярного певца. А с одной исполнитель даже якобы уехал из ресторана.

В Сочи Леонид Агутин, желанный гость на "Кинотавре", где не раз развлекал киношников и гостей, прибыл для съемок своего нового клипа, в котором задействованы известный российский актера Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина. После съемок Леонид Агутин остался на ужин в ресторане.

Вскоре к нему присоединился Резо Гигинеишвили. После развода со светской дамой Надеждой Оболенцевой режиссер оказался под пристальным вниманием многих женщин. Тот не остался в долгу. Резо то и дело подводил к Леониду разных дам, они все вместе непринужденно болтали. Говорят, артист не упускал возможности отвесить комплимент то одной, то другой собеседнице. А потом распаленный певец и вовсе устроил импровизированный концерт.

До пяти утра длилась вечеринка, после которой усталые гости разошлись по номерам. Только Леонид Агутин и Резо Гигинеишвили никак не могли успокоиться. Они сидели за столом и что-то барабанили по столешнице. И все равно, согласно некоторым данным, некая ушлая дамочка умудрилась подцепить музыканта. Она вывела пошатывающегося Леонида Агутина из ресторана, села в автомобиль и уехала вместе с ним.

Неизвестно, что случилось дальше. Но теперь в Сети стали муссироваться слухи о неверности Леонида Агутина. Припомнили и тот резонансный случай, произошедший несколько лет назад в Юрмале. Тогда в один из дней появились фотографии, на которых не совсем трезвый артист целуется с другой женщиной. Разразился скандал.

Взбешенная жена Анжелика Варум собрала вещи и ушла от Леонида Агутина. Тем не менее, артисты продолжили вместе работать. А однажды после совместного концерта Анжелика зашла к Леониду, чтобы расставить все точки над i. В итоге, супруги помирились.