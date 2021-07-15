"Нет слов": известие о смерти близкого человека лишило Собчак дара речи

15 июля стало известно, что 70-летний Петр Мамонов скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Актер и музыкант провел в реанимации более трех недель. Последние дни он уже не мог самостоятельно дышать и не приходил в сознание. Постепенно у артиста начали отказывать внутренние органы и начался сепсис. Под конец даже у жены не осталось надежды на то, что Петр Мамонов сможет выкарабкаться.

Ксения Собчак в личном телеграм-канале заявила, что шокирована новостью о смерти близкого человека и почти потеряла дар речи. Она отметила, что музыкант был величиной и махиной. Супруга Константина Богомолова назвала своей большой журналистской и человеческой удачей тот факт, что ей удалось поговорить с ним во время одного из последних интервью. "Петр Николаевич, нет слов", – написала Ксения Собчак.

Также телеведущая опубликовала отрывок из разговора с Мамоновым. В беседе с журналисткой он заявил, что очень скучает по Москве. Последнее время музыкант, живший в деревне, мечтал пройтись по городу, по родным улицам.

"Хочу как-нибудь с концерта остаться на день в гостинице. Просто походить, погулять. Все как-то не сделаю", – сказал тогда Петр Мамонов.

Увы, этому желанию уже не суждено сбыться. Напомним, музыкант почувствовал себя плохо в середине июня. Лидер группы "Звуки Му" не сразу обратился к врачам, около недели он пытался лечиться дома.