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Шоу-бизнес
Жена Мамонова сообщила печальную новость

Жена Мамонова сообщила печальную новость

Солист группы "Звуки Му" и главный герой фильма "остров" Петр Мамонов в крайне тяжелом состоянии.
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Уже 15-й день подряд музыкант Петр Мамонов находится в коме. Он подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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Накануне супруга артиста Ольга Мамонова сообщила, что уже не надеется на его восстановление. Однако она опровергла информацию СМИ о том, что у него якобы отказывают почки.

Стоит отметить, что медики уже один раз пробовали отключить Петра Мамонова от искусственной вентиляции легких, но он не смог самостоятельно дышать. О второй попытке привести его в сознание пока не может быть и речи.

Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован с подозрением на ковид в начале июля. Его состояние уже тогда оценивалось как тяжелое. После проведения обследование коронавирус выявили в его крови. На какой-то период времени Мамонову стало лучше, но потом его состояние свалилось в крутое пике, и его ввели в кому, из которой он не выходит до сих пор.

Петр Мамонов – 70-летний советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Он известен по группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям. Одной из самых любимых зрителями картин стал фильм "Остров", где он сыграл главную роль.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 16:13 Источник: "360" ✓ Надежный источник
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