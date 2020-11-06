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Михаил Жванецкий. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Жванецкий. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Жванецкий. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Жванецкий. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

Михаил Жванецкий. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В пятницу, 6 ноября, стало известно о том, что из жизни ушел Михаил Жванецкий. Сатирику было 86 лет.
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За месяц до смерти артист прекратил все свои выступления, отменил съемки телепрограммы и ушел на покой. По словам концертного директора, автор-исполнитель вышел на пенсию, как как почувствовал, что его работоспособность уже не та. Сатирик планировал наслаждаться жизнью и ни о чем не думать.

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Умер Михаил Жванецкий

К сожалению, здоровье подвело. Олег Сташкевич отметил, что каких-то особых причин смерти нет – возраст, сопутствующие заболевания. Прощание с Михаилом Жванецким в итоге отменили – все-таки эпидемиологическая обстановка сейчас не радостная, не хотелось бы, чтобы во время похорон кто-нибудь подхватил смертельный вирус.

Скорее всего, в последний путь Михаила Жванецкого отправят по иудейским традициям. Товарищи артиста отметили, что планируют пригласить раввина, чтобы тот прочитал над гробом поминальную молитву "Кадиш".

Михаил Жванецкий. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Звезды отечественного шоу-бизнеса до сих пор не могут поверить в случившееся. Регина Дубовицкая, много лет сотрудничавшая с сатириком, заявила, что ушла целая эпоха.

Михаил Жванецкий. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Алла Пугачева заявила, что друг навсегда останется в ее сердце. Для Примадонны уход Михаила Жванецкого стал невосполнимой утратой. "Ты ушел от нас навсегда. Друг мой, ты незабываем", – написала певица в личном блоге.

Максим Галкин также почтил память друга в инстаграм-аккаунте. Он с теплой грустью вспомнил, каким был великий артист, а также поблагодарил его за творчество.

Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак также не прошла мимо новости о смерти великого артиста. Журналистка вспомнила, как около полугода назад, еще до пандемии, была на одном из последних выступлений сатирика.

Звезда отметила, что уже тогда Михаил Жванецкий был плох. "Он забывал что-то, иногда путался. Смотреть на это было очень грустно и больно", – написала супруга Константина Богомолова.

Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com

Соратник Михаила Жванецкого Семен Альтов тяжело переживает уход друга. По словам артиста, последний раз на сцене он видел сатирика два года назад.

По мнению писателя, причиной смерти коллеги стало то, что он перестал получать энергию, которую давали ему выступления. Домашняя размеренная жизнь лишила артиста кислорода.

Михаил Жванецкий. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

В Сети появились данные о том, что на самом деле у Михаила Михайловича Жванецкого было другое имя. Будущий артист родился в еврейской семье. Отец и мать были врачами. Папу сатирика звали вовсе не Михаил, а Эммануил (Мане), вот и получается, что от рождения писатель носит совсем другое отчество.

Автор: 6 ноября 2020, 19:39

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