Срочно: сердце Петра Мамонова отказывает

Самочувствие лидера группы "Звуки Му" 70-летнего Петра Мамонова критическое. У музыканта, который находится в реанимации в коме, поражено более 85% легких. Из-за ковида начались осложнения – отказывают почки и сердце.
Сердце Петра Мамонова уже не может держать необходимое телу давление. Все это не оставляет шансов на его выздоровление. К худшему готова и жена Мамонова Ольга. Она уже пригласила в палату к тяжелобольному мужу батюшку, который причастил и соборовал музыканта.
"Дыхание у него полностью ИВЛ. Там много всего, там очень тяжелое общее состояние. Там гораздо все сложнее, чем вы можете придумать"", – рассказала РЕН-ТВ Ольга Мамонова.
В начале июля Петр Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ. Его жена Ольга рассказала, что уже тогда его состояние было критическим. На днях врачи столичной Коммунарки описали состояние музыканта и актера термином сопор.
Напомним, Петр Мамонов – 70-летний советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Он известен по группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям. Одной из самых любимых зрителями картин стал фильм "остров" с его участием в главной роли.
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