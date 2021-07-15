"Люблю до сих пор": Бывший ухажер Бузовой ошеломил признанием

Звезда шоу "Дом-2" выступила с обращением к поклонникам. Экс-ухажер Ольги Бузовой готовится к переменам.

Герой-любовник проекта "Дом-2" Роман Гриценко удивил неожиданным сообщением. В инстаграм-аккаунте мужчины появилась новость о том, что он возвращается в дорогое сердцу место. Как пишет "Пятый канал", пользователи Сети сразу догадались, что речь идет про знаменитую телестройку, которую Роман покинул в 2019 году. На "Доме-2" у него было много фавориток, главной из которых стала Ольга Бузова. Теледиве не удалось построить отношения с кавалером, она отвергла его, так как он не вызвал у нее доверия.

"Я возвращаюсь туда, откуда началась моя жизнь в Москве. То, что искренне любил и люблю до сих пор", — объявил Роман Гриценко в инстаграм-истории. Подписчики обрадовались тому, что мужчина снова станет мелькать на экранах и налаживать личную жизнь перед камерами. Вопреки ожиданиям фанатов, экс-участник "Дома-2" не упомянул в микроблоге про Ольгу Бузову. Вероятно, романтическую связь с поп-дивой ему припомнят в эфире телешоу.





Напомним, Ольга Бузова осталась работать на "ТНТ", когда проект, где одинокие сердца ищут друг друга, перешел на канал "Ю". Уже более двух недель телеведущая снимается в Африке вместе с медийными персонами. Регулярно звезда публикует с материка жаркие фото, выставляя напоказ грудь и ягодицы.

