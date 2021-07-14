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Шоу-бизнес
Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой

Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой

Ольга Бузова принимает участие в съемках нового проекта на выживание, который проходит в Африке.
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35-летняя Ольга Бузова станет ведущей нового экстремального шоу со звездами о выживании в Африке. Передача будет выходить на ТНТ.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артисты уже активно участвуют в съемках и часто выкладывают в своих аккаунтах фото и видео оттуда. В Африке также отметились Даня Милохин и Юля Гаврилина — они тоже поделились снимками со съемок.

Звезды не разглашают подробности нового проекта, но очевидно, что шоу будет с отсылкой к "Последнему герою", и звезды будут выживать в диких условиях, в том числе испытывать голод и сложные погодные условия.

Будем следить за новостями и держать тебя в курсе.✌🏼На днях Ольга Бузова рассказала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" кадры с прогулки по саванне. В свободное от съемок время звезда путешествует и наслаждается красотой первозданной природы Африки.

Во время прогулки Ольга Бузова встретила необычных зверьков, напоминающих диких лисиц. Она подозвала их, но потом ей сказали, что это шакалы.

"В смысле шакалы? Это шакалы?! Вот шакалов мы и встретили здесь", – сказала на кадрах Ольга Бузова.

От голоса поющей ведущей и актрисы животные бросились врассыпную. По всей видимости, они испугались так же, как и сама Ольга Бузова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 19:55 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость802838
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Рыбак рыбака видет издалека. Шакал шакала...
595959
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*От голоса поющей ведущей и актрисы животные бросились врассыпную* (с)

вооот,животных не обманешь,прямо уважаю всех разбежавшихся шакалов,молодцы,нечего всякую хрень слушать..
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