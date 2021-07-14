Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой

35-летняя Ольга Бузова станет ведущей нового экстремального шоу со звездами о выживании в Африке. Передача будет выходить на ТНТ.
Артисты уже активно участвуют в съемках и часто выкладывают в своих аккаунтах фото и видео оттуда. В Африке также отметились Даня Милохин и Юля Гаврилина — они тоже поделились снимками со съемок.
Звезды не разглашают подробности нового проекта, но очевидно, что шоу будет с отсылкой к "Последнему герою", и звезды будут выживать в диких условиях, в том числе испытывать голод и сложные погодные условия.
Будем следить за новостями и держать тебя в курсе.✌🏼На днях Ольга Бузова рассказала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" кадры с прогулки по саванне. В свободное от съемок время звезда путешествует и наслаждается красотой первозданной природы Африки.
Во время прогулки Ольга Бузова встретила необычных зверьков, напоминающих диких лисиц. Она подозвала их, но потом ей сказали, что это шакалы.
"В смысле шакалы? Это шакалы?! Вот шакалов мы и встретили здесь", – сказала на кадрах Ольга Бузова.
От голоса поющей ведущей и актрисы животные бросились врассыпную. По всей видимости, они испугались так же, как и сама Ольга Бузова.
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