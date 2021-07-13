"Она больная": Засветившей надутые "прыщи" Бузовой прописали лечение

Откровенные фото Ольги Бузовой насторожили народ. Светскую львицу призвали остепениться.

Поющая телеведущая постоянно жалуется на погоду в Африке, где она снимается для "ТНТ" уже более двух недель. По словам артистки, температура в стране совсем не жаркая, а по местным меркам сейчас там зима. Несмотря на сюрпризы климата, Ольга Бузова находит возможность оголяться на камеру и принимает пикантные позы.

Свежий снимок звезды в малюсеньком топе, который не смог закрыть даже грудь, вызвал у россиян массу недовольства. Народ в один голос заявил, что поп-дива показывает в кадре то, что стоит прятать. Бюст Ольги Бузовой назвали "прыщами", отметив, что звезда не может похвастаться зоной декольте. Многие признались, что им было бы стыдно выкладывать в "Инстаграм" такой контент.

В категоричных комментариях пользователи Сети отправили звезду лечиться. Людской сарказм дошел до такой степени, что артистке даже стали советовать медикаменты, дабы выглядеть лучше и не смущать фанатов. "Не сиськи, а грыжа", "Прыщики выставила, зеленкой помажь лучше", "Сто процентов она больная, других ответов нет", "Сними лифчик и намажь прыщи зеленкой", "Прыщики спрячь", "Бузова! Иди лечись", "Два раза в день йодом прижигай и пройдет", "Бедный Дава, что он там щупал", — написали россияне к публикации Ольги Бузовой.