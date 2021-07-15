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Шоу-бизнес
"Все слезы пролиты": убитый горем Виторган поделился болью утраты

"Все слезы пролиты": убитый горем Виторган поделился болью утраты

Накануне Максим Виторган опубликовал трогательный пост. Он почтил память близкого человека.
прочитано 1411 раз

На фото, выложенном на странице артиста, многие тут же узнали его маму, красавицу Аллу Балтер. Она скончалась 14 июля 2000 года. Со дня ее смерти прошел ровно 21 год. Напомним, популярная актриса скончалась от онкологии. Незадолго до трагического события ей диагностировали рак позвоночника. К несчастью, болезнь была уже на последней стадии. Помочь звезде не представлялось возможным.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Когда мать умерла, Максиму Виторгану было 27 лет. Актер рассказал, что страшное событие произошло настолько давно, что из памяти уже стерлись многие важные моменты: запахи, подробности. Он отметил, что порой не может понять, где заканчиваются его воспоминания о маме, а где уже начинаются лишь "представления", фантазии.

Артист подчеркнул, что, несмотря на время, до сих пор именно в этот день он чувствует, что "лучшее закончилось, было потеряно именно тогда". Максим трогательно сообщил, что вся боль, которая была внутри него, уже нашла свой выход, но до конца потеря просто не может отпустить. "Все слезы пролиты", – указал он.

Поклонники поддержали Максима Виторгана. "Какая же она красивая. Скорбим вместе с Вами", "Красавица, необыкновенная женщина", "Боль не проходит, просто становится тише", "От Ваших слов мурашки", "Так все тонко. Она была великой", "Невероятная красавица и талант! Светлая память", "Талантище, великая! Светлая память", – комментировали они.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 10:22 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

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