Молодая любовница Виторгана раскрыла секрет счастья

Нино Нинидзе поделилась с поклонниками настроением. Актриса отдыхает в Хорватии.

Избранница 48-летнего Максима Виторгана разоткровенничалась в своем инстаграм-аккаунте. Артистка порассуждала о секрете счастья. Также 29-летняя Нино Нинидзе опубликовала яркие снимки с пляжа.

Знаменитость позировала в купальнике. Фолловеры пришли в восторг от естественной красоты девушки и ее прекрасной стройной фигуры. Она отметила, что хочет просыпаться от любимого голоса, грандиозных планов, солнечных лучей и непременно с улыбкой. Именно таким Нино Нинидзе видит счастье.

Подписчики отметили, что даже без фильтров и косметики возлюбленная артиста выглядит потрясающе. "Вы очень красивая женщина!", "Фигура – супер", – высказались россияне.

Напомним, Нино Нинидзе воспитывает пятилетнего сына Сашу. Мальчик родился у нее в браке с актером Кириллом Плетневым. В настоящее время ребенок отдыхает вместе с матерью. С супругом звезда развелась два года назад. Через некоторое время у нее начался бурный роман с Максимом Виторганом, который разошелся с Ксенией Собчак. Многие поклонники считают, что артист по-настоящему счастлив с коллегой.