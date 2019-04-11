Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

На днях в "Театре наций" состоялся предпремьерный показ спектакля Виктора Рыжакова "Иранская конференция" по новой пьесе Ивана Вырыпаева. Оценить театральную постановку приехали Максим Виторган с дочерью Полиной, Равшана Куркова, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин и многие другие.
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