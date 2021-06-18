Толстоганова и Виторган в преступной схеме: в Сети появился трейлер нового сериала "Чиновница"

30 июня на экраны выходит сериал "Чиновница". Главные роли в картине исполнили Виктория Толстоганова и Максим Виторган.
По словам Толстогановой, "Чиновница" – это лента о коррупции. Героиня актрисы, Арина Алферова, занимает высокий пост в Минздраве. Персонаж является звеном в преступной схеме. Пока Арина получает взятки, по региону распространяются контрафактные лекарства.
Долгое время Алферова не задумывается о том, к каким последствиям приводят ее решения. Когда же трагедия случается с ее близким человеком, она осознает свои ошибки и решает все исправить.
Толстоганова оправдывает свою героиню. Артистка считает Арину несчастной женщиной, которая ничего не понимает в любви. Почти все мужчины, которые появляются в жизни персонажа сериала "Чиновница", используют ее. Алферова, считает знаменитость, идет на преступление не ради денег, а из-за сильных чувств.
В Сети уже появился трейлер сериала "Чиновница". Интернет-пользователи с нетерпением ждут премьеры.
Лента режиссера Оксаны Карас состоит из восьми эпизодов. Серии будут выходить раз в неделю в онлайн-кинотеатра KION.
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