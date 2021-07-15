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Шоу-бизнес
После новости о разводе счастливый муж Бородиной устроил пенную вечеринку

После новости о разводе счастливый муж Бородиной устроил пенную вечеринку

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал, как весело он проводит время.
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Долгое время звездные супруги томили поклонников молчанием относительно того, что на самом деле между ними происходит. Фанаты подозревали, что брак Бородиной и Омарова трещит по швам, однако не получали официальных подтверждений своим догадкам. Недавно все же выяснилось, что телеведущая действительно подала на развод. После этой новости поклонники ожидали увидеть грусть в глазах Курбана Омарова, но не тут-то было.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сегодня муж Бородиной показал в своем инстаграм-аккаунте, как он проводит время без жены. Бизнесмен устроил пенную вечеринку на яхте, плывущей по морю. На опубликованном видео абсолютно счастливый Курбан ритмично танцует среди пены на борту корабля. По словам самого Омарова, такой вечеринки в море никто еще не видел.

В комментариях подписчики Омарова отметили, что бизнесмен, отлично "отрывается", а его жена в это время "кусает локти". Однако последнее заявление представляется спорным в связи с тем контентом, который появляется в микроблоге самой телеведущей. Ксения Бородина на днях улетела отдыхать в Турцию. Там знаменитость прекрасно проводит время и выгуливает дерзкие наряды. Правда, некоторые фолловеры Ксении Бородиной тоже подозревают, что делает она это назло Курбану Омарову.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 06:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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