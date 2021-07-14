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Шоу-бизнес
Бородина появилась на публике в костюме для бедных

Бородина появилась на публике в костюме для бедных

Ксения Бородина на отдыхе в Турции выгуляла костюм, стоимость которого не превышает четырех тысяч рублей.
прочитано 66 раз

Накануне стало известно о том, что ведущая "Дома-2" отправилась отдыхать в турецкий Бодрум. Знаменитость арендовала виллу в горах, подальше от городской суеты. В своем инстаграм-аккаунте Ксения Бородина теперь регулярно показывает поклонникам, как проходит ее отдых.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сегодня телеведущая опубликовала фото с прогулки по городу. На снимке звезда запечатлена в ярко-красном костюме, состоящем из короткого топа и юбки с высоким разрезом. Вопреки своей любви к модным брендам Бородина сделала выбор в пользу бюджетного костюма неизвестной марки. По оценке некоторых СМИ, стоимость такого наряда немного не дотягивает до четырех тысяч рублей. На фоне брендовой обуви телеведущей, которая стоит примерно 75 тысяч рублей, красный костюм можно считать настоящим нарядом для бедных.

Тем не менее, подписчики Бородиной высоко оценили ее дерзкий образ и и даже пришли в настоящий восторг. В комментариях фолловеры написали:

"И женщина и костюм прекрасны" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красный цвет вам к лицу", "Очень красивая Ксю", "Похожа на итальянскую красотку", "Очень идет красный", "Крутой образ".

Кто-то из фанатов ведущей "Дома-2" также предположил, что так дерзко и ярко женщина одевается назло почти уже бывшему мужу Курбану Омарову, отношения с которым Ксения Бородина недавно решила разорвать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 15:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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