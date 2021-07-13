Бородина взбудоражила народ торчащими сосками

Подавшая на развод с Курбаном Омаровым Ксения Бородина решила отдохнуть морально и физически.

Ведущая шоу "Дом-2" отправилась в Турцию. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, что расположилась подальше от людей и суеты – в Бодруме, на вилле в горах. "Тут нереально". – поделилась впечатлениями звезда.

На фото Ксения Бородина предстала в оранжевом раздельном купальнике. Бюстгальтер комплекта подчеркнул эффектную грудь знаменитости. Многие поклонники заметили, что теледива сильно похудела. Одни были взбудоражены формами ведущей телестройки, другие же забеспокоились о ее здоровье.

"Ксюня, немного надо поправиться", "Нужно мяска наедать", "Она как с Бухенвальда", "Что происходит с телом? Уже некрасиво", – высказались подписчики. Но восхищенных отзывов было все же больше. "Идеальная", "Круто", "Красавица", – осыпали комплиментами Ксению Бородину фолловеры.

Напомним, недавно Ксения Бородина подала на развод. 19 июля состоится официальная беседа пары. Ранее телеведущая сообщила в своем микроблоге, что шикарный загородный дом она намерена оставить себе. Судя по всему, уступать имущество звезда экс-возлюбленному не собирается.

