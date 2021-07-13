Разбитое сердце: Униженная предательством мужа Бородина трясется от страха

Эмоциональное состояние Ксении Бородиной в период развода чревато последствиями. Об этом сообщил психолог.

Разрыва звезды шоу "Дом-2" с Курбаном Омаровым россияне ждали уже давно. Ходило немало слухов о том, что благоверный предавался плотским утехам за спиной Ксении Бородиной, а та безнадежно старалась их не замечать. Сейчас телеведущая вовсю занята разводом, но в инстаграм-аккаунте совсем не проявляет переживаний.

Звезда приняла образ сильной женщины, у которой еще все впереди: поет, танцует в клубах, веселится с подругами и путешествует по миру, словно в жизни ничего плохого не случилось. Помимо этого, экранная дива показывает в личном блоге огромные корзины с цветами, даритель которых остается для пользователей Сети неизвестным. О том, как на самом деле себя чувствует Ксения Бородина, рассказал эксперт.

Психолог Анна Комлова объяснила, что за демонстрацией внешней веселости и бодрости в таких случаях кроются внутренние страдания. По ее словам, женщины с драмой на личном фронте нередко сами заказывают себе цветы, чтобы устроить фотосессию для бывшего и заставить его думать, что новый ухажер уже обивает пороги. "Чувство страха уязвимости, страх быть ''какой-то не такой'', страх быть брошенной обычно заставляет женщин делать такие вещи", — отметила специалист, рассуждая про Ксению Бородину.

