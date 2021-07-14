Блуждающий взгляд и трясущиеся руки: Хилькевич взвыла после контакта с Бузовой

Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам на сильную усталость и депрессию. Она отметила, что давно не чувствовала себя так плохо.

Актриса рассказала, что пока не понимает, как бороться с тяжелым состоянием. Однако надеется, что ей поможет ее семья, с которой она вскоре сможет провести много времени. "Блуждающий взгляд, трясущиеся руки", – описала она симптомы. Причину нестабильного самочувствия звезда не назвала, но многие предположили, что все дело в напряженном графике работы.

Последние несколько недель Анна Хилькевич якобы провела в Африке. Сейчас там проходят съемки нового шоу, которое ведет Ольга Бузова. Возможно артистка приняла участие в программе, а потому знаменитостям пришлось много сотрудничать. Некоторые пользователи и журналисты пошутили, что на тяжелое состояние Анны мог повлиять тесный контакт с поющей ведущей.

Однако это все лишь юмор. На самом деле, информация о местонахождении артистки даже не подтверждена официально. Она сама лишь говорила о том, какие прекрасные пейзажи ее окружают. Однако, если верить ее подписчикам, и дива и правда снимается в Африке, то ее состояние вполне объяснимо.

Ольга Бузова постоянно делится с поклонниками кадрами с места событий. Сейчас в Африке зима, а отопления в помещениях нет, поэтому всем причастным приходится постоянно находиться в холоде. Если Анна Хилькевич и правда пока живет там, то она просто могла не выдержать непростых условий. Точных данных по этому поводу пока нет.

