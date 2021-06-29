"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва

Анна Хилькевич порой вынуждена работать по 15 часов подряд.

34-летняя артистка призналась, что порой ей приходится очень тяжело и она оказывается чуть ли не на грани срыва. Раньше молодой женщине приходилось работать по восемь часов, и уже тогда она заканчивала смену с фразой: "Господи, я уже просто не могу!". В то время артистка даже не догадывалась о том, что ждет ее впереди. А ждал ее еще более тяжелый труд – сегодня Анне Хилькевич приходится работать чуть ли не вдвое больше.

Актриса рассказала поклонникам в "Инстаграм", что порой она возвращается домой глубокой ночью, а рано утром ей уже вновь нужно уезжать на работу. Соскучившиеся по маме дети не хотят ее отпускать, но ехать все равно нужно – таковы издержки актерской профессии.

Порой уставшая актриса даже задумывается о том, надо ли ей все это. Утешает Хилькевич лишь то, что она занимается любимым делом, которое приносит ей удовольствие. Очевидно, именно ради этого она готова терпеть все трудности и каждый раз вновь идти на лишения.

Поклонники актрисы поддержали ее в комментариях и отметили, что Анна является настоящим мотиватором для других. Фолловеры попросили звезду не отказываться от любимой профессии и заверили, что это дело ей очень идет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анна Хилькевич взорвалась из-за травли хейтеров.