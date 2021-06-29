Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Вторник
29 июня
Лента новостей
19:13
Озвучена неожиданная позиция Пугачевой в скандальных разборках Киркорова и Крапивиной
19:02
Галкину предрекли неблагополучную старость из-за ненасытности Пугачевой
18:53
В России выявили первый случай заражения штаммом "дельта плюс"
18:37
Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва
18:31
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
18:22
"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва
18:21
Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму
18:19
Звезду фильма "Брат-2" госпитализировали с коронавирусом
17:53
"Ничего странного": Энистон заговорила о связи с Питтом после его развода с Джоли
17:23
Жители Майами бьют тревогу из-за трещин в квартирах после обрушения дома
17:02
Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем
16:48
Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
16:37
Россиян предупредили о коварстве COVID-19 даже при легкой форме
16:26
Зеленые волосы и стрижка под мальчика: дочь Лопес изменилась до неузнаваемости
16:21
Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру
16:11
Кончаловский показал усыпанную пятнами на лице дочь
16:11
Райский отдых жены Петросяна закончился слезами
16:01
В Подмосковье тела двух пенсионеров и ребенка нашли в колодце
15:45
Разработчик "Спутника V": В РФ коронавирус может эволюционировать
15:37
"Причинила неудобства серьезные": известная ведущая подставила тяжелобольную МакSим
15:34
"Завершили переливание крови": в семью Темниковой пришла беда
15:33
Появившаяся на обложке беременная Арзамасова произвела фурор
14:59
После загула на дне рождения мужа Пугачева пропала с радаров
14:57
"Стало хуже": пребывающей в коме МакSим предоставили искусственное сердце и легкие
14:45
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:40
На российские дороги выделят 30 миллиардов рублей
14:32
В России грядет индексация пенсий
14:30
"Складки на животе и грудь налилась": опухшая Бузова вызвала оторопь
14:28
Новые санкции ЕС толкают Белоруссию в объятия России – политолог Иоффе
14:11
Участник команды МакSим скончался от коронавируса
14:01
В Кремле признали невозможность вакцинации 60% населения в нужный срок
13:53
Власти уберегут россиян от роста цен на продукты
13:46
"Гречка с сосиской": солдаты НАТО пожаловались на украинские обеды
13:41
Набившая себе татуху 65-летняя Долина показала киску
13:36
"Лежит, терпит": Бледанс откровенно о длительном лечении с особенным сыном
13:32
Большинство россиян не хочет задавать вопросы Путину на прямой линии
13:23
"Чтобы не было, как с Фриске": сделано заявление о похоронах певицы МакSим
13:18
Директор певицы МакSим выступила с официальным обращением
13:17
В Минздраве хотят сделать справку о вакцинации обязательной при госпитализации
13:15
"Не только партнер": Аронова призналась в сильных чувствах к Щербакову
12:51
Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление
12:48
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
12:47
"Патриота родит": беременная Горбань внезапно сбежала из России
12:33
Ученые создали маску со встроенным тестом на COVID-19
12:16
"Какой красавчик!": россияне ахнули от вида взрослого сына Рудковской
11:45
Некоторые россияне получат дополнительный выходной в июле
11:37
Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе
11:30
В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки
11:23
"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение
10:44
"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва

"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва

Анна Хилькевич порой вынуждена работать по 15 часов подряд.
прочитано 241 раз

34-летняя артистка призналась, что порой ей приходится очень тяжело и она оказывается чуть ли не на грани срыва. Раньше молодой женщине приходилось работать по восемь часов, и уже тогда она заканчивала смену с фразой: "Господи, я уже просто не могу!". В то время артистка даже не догадывалась о том, что ждет ее впереди. А ждал ее еще более тяжелый труд – сегодня Анне Хилькевич приходится работать чуть ли не вдвое больше.

ПО ТЕМЕ

"Меня ненавидят": Хилькевич взорвалась из-за травли

"Много дышу, терплю, жду": Анна Хилькевич из "Универа" сообщила о срыве

 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Актриса рассказала поклонникам в "Инстаграм", что порой она возвращается домой глубокой ночью, а рано утром ей уже вновь нужно уезжать на работу. Соскучившиеся по маме дети не хотят ее отпускать, но ехать все равно нужно – таковы издержки актерской профессии.

Порой уставшая актриса даже задумывается о том, надо ли ей все это. Утешает Хилькевич лишь то, что она занимается любимым делом, которое приносит ей удовольствие. Очевидно, именно ради этого она готова терпеть все трудности и каждый раз вновь идти на лишения.

Поклонники актрисы поддержали ее в комментариях и отметили, что Анна является настоящим мотиватором для других. Фолловеры попросили звезду не отказываться от любимой профессии и заверили, что это дело ей очень идет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анна Хилькевич взорвалась из-за травли хейтеров.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 18:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой

Примадонна обратилась к молитвам
Шоу-бизнес

Набившая себе татуху 65-летняя Долина показала киску

Певица поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати

Модель в отчаянии
Шоу-бизнес

"Не оставляй нас": поклонники молятся за находящуюся при смерти певицу МакSим

Россияне желают звезде скорейшего выздоровления

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+