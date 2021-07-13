"Делает щеки, скулы, губы": раскрыта подноготная пристрастившейся к уколам красоты Бузовой

В Сети постоянно появляются идеально обработанные фото звезд. Однако иногда случаются "сливы", удивляющие пользователей. Ситуацию прокомментировала дерматокосметолог Маргарита Мозалева.

Все споры начинаются в тот момент, когда в руки публики попадают необработанные снимки с не совсем удачным светом. Обычно на них становятся видны все недостатки кожи, что нередко заставляет пользователей возмущаться на тему обмана звезд. Так, специалист рассказала, что одной из самых "грамотных" в этом плане известных женщин является Ольга Бузова.

Поющая ведущая, по словам Маргариты, регулярно посещает косметолога, но делает все крайне продуманно. "Корректирует лоб, делает щеки, скулы, губы", – отметила она. Однако, по словам специалиста, с годами лицо артистки становится все более привлекательным и ухоженным. Все дело в том, что все смотрится крайне гармонично, звезда избегает любых излишеств. "Прекрасное лицо", – резюмировала доктор.

Случай Ксении Собчак же слегка отличается от Ольги Бузовой. Несмотря на то, что журналистка выглядит "молодо и свежо", омолаживающие процедуры она не любит и выступает против филлеров. При этом знаменитость якобы предпочитает плазмотерапию. Маргарита Мозалева утверждает, что, вопреки слухам, Ксения не делала ни подтяжку лица, ни ринопластику.

Медицинский работник высоко оценила и состояние лица Наташи Королевой. Она подчеркнула, что певица якобы не пренебрегала ботоксом, а также регулярно делает мезотерапию, пилинги и другие процедуры. Что касается Ани Лорак, то специалист заявила, что в ее губах якобы можно заметить филлеры. Также инъекции якобы были сделаны в скулы и область щек.

