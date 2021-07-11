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Шоу-бизнес
"Девушка постоянно бухала": расставшийся с Бузовой Дава сообщил о серьезной зависимости

"Девушка постоянно бухала": расставшийся с Бузовой Дава сообщил о серьезной зависимости

Рэпер Дава раскрыл подробности личной жизни.
прочитано 465 раз

Рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, не так давно стал ведущим реалити-шоу "Дом-2". В рамках проекта, обсуждая проблемы участников телестройки, артист иногда делится личным опытом. Так, например, в свежем выпуске программы Манукян рассказал, что в недавнем прошлом состоял в отношениях с женщиной, которая злоупотребляла алкоголем.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала", – поведал Дава. Артист не одобрял поведение возлюбленной и в тот момент ему было не до шуток. Манукян считает, что пристрастие к выпивке – серьезная проблема.

Имя зазнобы, которая любила прикладываться к бутылке, Дава не назвал. Теперь поклонники гадают, о ком именно говорил рэпер. В список любовных побед Давида Манукяна в свое время попали блогер Карина Кросс и певица Ольга Бузова.

Напомним, поющая телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян расстались минувшей зимой. О разрыве сообщила сама Ольга в личном "Инстаграм". Артистка записала видео, в котором сделала сразу несколько признаний. Артистка обнародовала факт расставания, а также рассказала о жестокости Манукяна. Якобы, Дава поднимал на нее руку, оскорблял и плевался. Поклонникам показалось, что певица появилась перед камерой в состоянии алкогольного опьянения.

Как писали "Дни.ру", ранее Давид Манукян рассказал, что мечтает о дочери. Также рэпер раскрыл свое отношение к суррогатному материнству.

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Ольга Бузова и рэпер Дава. Фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 22:01 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость799286
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гость
Дава здесь не сказал,что это была Бузова,а когда Солнцев писал про неё и просил помочь ей выбраться, из пьянства и наркоты ,обращаясь к родным и близким, Ольга и правда пропадает ,то тогда этот факт , подтвердил Дави
Если Ольга зависимая от алкоголя, то как она успевает все и везде .Несостыковачка. Пьющий человек , систематически пьющий, не может обладать таким трудолюбием. Может расслабилась пару раз и так как она известная личность, не осталась незамеченной.Зависть людская .Сама не могу понять ее феномен, но она, действительно, поцелованная Богом.На ровном месте достигла ошеломляющей популярности.Хотя есть и талантливее и красивее. Это многие простить и пережить не могут.
гость
Пожаловаться Ответить
Дава здесь не сказал,что это была Бузова,а когда Солнцев писал про неё и просил помочь ей выбраться, из пьянства и наркоты ,обращаясь к родным и близким, Ольга и правда пропадает ,то тогда этот факт , подтвердил Дави
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