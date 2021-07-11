"Девушка постоянно бухала": расставшийся с Бузовой Дава сообщил о серьезной зависимости

Рэпер Дава раскрыл подробности личной жизни.

Рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, не так давно стал ведущим реалити-шоу "Дом-2". В рамках проекта, обсуждая проблемы участников телестройки, артист иногда делится личным опытом. Так, например, в свежем выпуске программы Манукян рассказал, что в недавнем прошлом состоял в отношениях с женщиной, которая злоупотребляла алкоголем.

"У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала", – поведал Дава. Артист не одобрял поведение возлюбленной и в тот момент ему было не до шуток. Манукян считает, что пристрастие к выпивке – серьезная проблема.

Имя зазнобы, которая любила прикладываться к бутылке, Дава не назвал. Теперь поклонники гадают, о ком именно говорил рэпер. В список любовных побед Давида Манукяна в свое время попали блогер Карина Кросс и певица Ольга Бузова.

Напомним, поющая телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян расстались минувшей зимой. О разрыве сообщила сама Ольга в личном "Инстаграм". Артистка записала видео, в котором сделала сразу несколько признаний. Артистка обнародовала факт расставания, а также рассказала о жестокости Манукяна. Якобы, Дава поднимал на нее руку, оскорблял и плевался. Поклонникам показалось, что певица появилась перед камерой в состоянии алкогольного опьянения.

Как писали "Дни.ру", ранее Давид Манукян рассказал, что мечтает о дочери. Также рэпер раскрыл свое отношение к суррогатному материнству.