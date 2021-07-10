"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой

Украинская певица резко негативно отреагировала на дебют Ольги Бузовой во МХАТе.

Анастасия Приходько раскритиковала российскую коллегу. Она считает, что поющей ведущей не место на театральных подмостках. По мнению исполнительницы, Ольга Бузова вовсе не профессиональная актриса, поэтому не должна выходить на сцену театра.

Примечательно, что к российским артистам в целом Анастасия Приходько относится критически. Знаменитость заявила, что все, к чему они прикасаются, "становится зараженным". Исключением певица считает, разве что, Сергея Безрукова – за его разноплановые роди и многолетний вклад в профессию.

Анастасия Приходько убеждена, что когда Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа, то произошли похороны данного театра. Она полагает, что с дебютом певицы обесценились все актеры, игравшие там ранее. В шоке звезда и от цен билетов на спектакль "Чудесный грузин" с экс-ведущей шоу "Дом-2".

Певица предположила, что по такому принципу и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян скоро начнет выступать в Большом театре. "Он же танцор!", — высказалась исполнительница в шоу "Слава+" ютуб-канала "Люкс FM".