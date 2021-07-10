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Шоу-бизнес
"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой

"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой

Украинская певица резко негативно отреагировала на дебют Ольги Бузовой во МХАТе.
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Анастасия Приходько раскритиковала российскую коллегу. Она считает, что поющей ведущей не место на театральных подмостках. По мнению исполнительницы, Ольга Бузова вовсе не профессиональная актриса, поэтому не должна выходить на сцену театра.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Примечательно, что к российским артистам в целом Анастасия Приходько относится критически. Знаменитость заявила, что все, к чему они прикасаются, "становится зараженным". Исключением певица считает, разве что, Сергея Безрукова – за его разноплановые роди и многолетний вклад в профессию.

Анастасия Приходько убеждена, что когда Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа, то произошли похороны данного театра. Она полагает, что с дебютом певицы обесценились все актеры, игравшие там ранее. В шоке звезда и от цен билетов на спектакль "Чудесный грузин" с экс-ведущей шоу "Дом-2".

Певица предположила, что по такому принципу и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян скоро начнет выступать в Большом театре. "Он же танцор!", — высказалась исполнительница в шоу "Слава+" ютуб-канала "Люкс FM".

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 13:59 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

595959
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****к российским артистам в целом Анастасия Приходько относится критически. Знаменитость заявила, что все, к чему они прикасаются, "становится зараженным"*** пардоньте,конечно,но эта Приходько вааще кто?какая знаменитость,где она знаменита?ну,участница и победительница какой-то нашей фабрики,но она-то с Украины приехала,и получала уроки вокала,здесь,у нас,и от России поехала на евровидение,но её возможности позволили ей только 11 место занять,обиделась,что меладзе расторгнул с ней контракт,так, может, не видел в ней перспектив?теперь сидит тихо у себя на Родине,но следит,что делается у нас..
Гость795092
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Она права.
гость
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Удивительно как так удается бездарной Бузовой ,где она появляется все превращается в <цензура> ,после неё остается разруха Письмо от Дорониной где она возмущается тем что МХАТ превратили в сарай а играют люди с улицы ,уже пошло в Минкультуры ,туда же направлено письмо от актеров театра , они пишут "Невозможно работать МХАТ просит Минкультуры поддержать новое руководство,Скоро снимут взяточника худрука ,вот и с бузовой надо разобраться давно
КАК умудряется бузова так гадить своим присутствием,это уже не первый случай где она там разруха,
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