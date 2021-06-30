Свиноподобное существо: набросившегося на полных россиян Солнцева поставили на место

Скандальный артист Гоген Солнцев имел неосторожность грубо высказаться о людях с лишним весом, за что схлопотал от пользователей Сети.

Режиссер сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что посетил на отдыхе аквапарк. Гоген Солнцев признался, что отлично покатался на горках, но ему ужасно мешали полные люди.

Минусом водных горок он назвал то, что на них пускают малышей и толстяков, которые застревают в трубах, потому что напор воды там слишком слаб. Не стесняясь в выражениях, актер назвал тела таких людей тушами. Гоген Солнцев негодует: почему нельзя выделить специальные дни для "толстомясых" и детей, либо вовсе запретить им вход в аквапарки.

В комментариях на эпатажную звезду посыпалась жесткая критика. Россияне призвали артиста уважать людей, независимо от их веса. Режиссеру пришлось оправдываться после море негатива в свой адрес.

Позже Гоген Солнцев признал, что сам страдал от лишних килограммов. Он заявил, что был "свиноподобным существом". В доказательство он опубликовал фото до и после похудения. При этом он подчеркнул, что вовсе не призывал к дискриминации полных людей.

Гоген Солнцев призвал страдающих избыточным весом россиян заняться физкультурой и правильно питаться. Но и этот пост знаменитости вызвал негативную реакцию публики. Многие отметили, что не актеру решать, кому худеть, а кому – нет. Напомним, артист любит критиковать других и эпатировать народ своими поступками.