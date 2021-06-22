"Пирожок плывет": Гоген Солнцев купается в фекалиях

Гоген Солнцев решил провести отпуск на одном из российских курортов, однако его ждал неприятный сюрприз.

Вместе со своей супругой Екатериной Терешкович артист улетел в Сочи. По словам знаменитости, из-за закрытых границ на побережье Черного моря собралось огромное количество туристов, которые, как оказалось, ведут себя не лучшим образом.

В личном блоге Гоген Солнцев опубликовал разгневанный пост, в котором рассказал о соотечественниках, которые поступают как свиньи. Артист отметил: чтобы искупаться без давки, нужно приходить на пляж в пять утра. При этом чистота воды оставляет желать лучшего.

По словам Гогена Солнцева, помимо мусора в море плавают человеческие испражнения. "Катя утром купалась, увидела пирожок плывет, хотела вынести его из моря, взяла, а это оказалась чья-то "вчерашняя коричневая личинка". Мерзавцы и грязные подонки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист. Он призвал народ беречь море и не загрязнять его.

Пользователи Сети посочувствовали Гогену Солнцеву, отметив, что не понимают соотечественников, которые наплевательски относятся к чистоте вокруг. "Согласна, люди убирайте за собой", "Насчет чистоты мест отдыха – согласна! Безобразие", "Хорошо что хоть не захотела съесть, а всего лишь вынести из моря", "Наших людей ничем не исправить. Гогену и Кате хорошего отдыха", "Это к деньгам, а если честно, то вы абсолютно правы во всем!" – написали в комментариях.