"Разрушаюсь на глазах": Гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила страшную новость. Тяжкий недуг убивает Алису Казьмину.

В 2016 году очаровательная модель Алиса Казьмина окончательно покорила сердце Андрея Аршавина, вышла за него замуж и родила ему дочь Есению. Их брак длился недолго, всего три года. После развода с известным футболистом на женщину обрушился шквал неприятностей, включая серьезные проблемы со здоровьем. В результате аутоимунного некроза звезда лишилась носа и стала увядать, мучимая пролежнями на ногах и болями в разных частях тела. Сейчас Алиса Казьмина понимает, что смерть подобралась к ней слишком близко.

Экс-супруга Андрея Аршавина опубликовала в "Инстаграм" медицинские документы, где прописан ее ужасный диагноз. Женщина выразила признание врачам, которые вытягивали ее чуть ли не с того света, однако призналась поклонникам, что шансы на ее спасение невелики. "Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю", — написала Алиса Казьмина.

Женщина добавила, что сильно беспокоится за будущее дочери Есении, так как сама не владеет жилплощадью, а девочка даже нигде не прописана. Алиса Казьмина надеется, что Андрей Аршавин и его мать возьмут на себя заботу о ребенке. Звезда заявила, что никакой помощи по этому поводу от них не поступает. "Вместо этого они, не дав мне сделать вдох, добивают меня и детей", — объявила страдающая знаменитость.

