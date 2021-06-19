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Шоу-бизнес
"Разрушаюсь на глазах": Гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти

"Разрушаюсь на глазах": Гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила страшную новость. Тяжкий недуг убивает Алису Казьмину.
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В 2016 году очаровательная модель Алиса Казьмина окончательно покорила сердце Андрея Аршавина, вышла за него замуж и родила ему дочь Есению. Их брак длился недолго, всего три года. После развода с известным футболистом на женщину обрушился шквал неприятностей, включая серьезные проблемы со здоровьем. В результате аутоимунного некроза звезда лишилась носа и стала увядать, мучимая пролежнями на ногах и болями в разных частях тела. Сейчас Алиса Казьмина понимает, что смерть подобралась к ней слишком близко.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Экс-супруга Андрея Аршавина опубликовала в "Инстаграм" медицинские документы, где прописан ее ужасный диагноз. Женщина выразила признание врачам, которые вытягивали ее чуть ли не с того света, однако призналась поклонникам, что шансы на ее спасение невелики. "Я действительно разрушаюсь на глазах и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю", — написала Алиса Казьмина.


Женщина добавила, что сильно беспокоится за будущее дочери Есении, так как сама не владеет жилплощадью, а девочка даже нигде не прописана. Алиса Казьмина надеется, что Андрей Аршавин и его мать возьмут на себя заботу о ребенке. Звезда заявила, что никакой помощи по этому поводу от них не поступает. "Вместо этого они, не дав мне сделать вдох, добивают меня и детей", — объявила страдающая знаменитость.


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Алиса Казьмина. Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb
Автор: 19 июня 2021, 14:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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