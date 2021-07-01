"Порвала ей рот": вскрылась скандальная связь Пугачевой с неординарной женщиной

Бывшая домработница Аллы Пугачевой на всю страну вывалила ее семейные тайны.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова, которая проработала у нее 27 лет, стала новой гостьей программы "Прямой эфир". На передаче женщина поделилась многими тайнами звездного семейства, которые были известны только ей.

Людмила появилась в доме Аллы Пугачевой, когда ее дочери Кристине Орбакайте было всего восемь лет. Женщина помогала Примадонне по хозяйству, а также и с ребенком. Сейчас 80-летняя Людмила на пенсии. Все свободное время на посвящает племянникам. Своих детей у нее нет.

В эфире передачи бывшая домработница Пугачевой рассказала, как становилась свидетельницей многих перипетий в жизни артистки. Одной из них стал конфликт певицы с целительницей Джуной.

Все началось с того, что Пугачева позвала ясновидящую в гости. Та сначала не хотела ехать, но потом согласилась. Все закончилось крахом. Джуна отказалась пить предложенную ей Пугачевой водку. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. В итоге их пришлось разнимать.

Тогда сама Джуна в одном из интервью вспоминала, что нанесла огромный ущерб Пугачевой.

"Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии", – говорила целительница.

По мнению бывшей домработницы Пугачевой, все произошло элементарно из-за того, что две неординарные женщины не смогли найти общий язык.