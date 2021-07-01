"Одному лучше": экс-домработница вывалила интимные тайны Киркорова на всю страну

Бывшая помощница Филиппа Бедросовича появилась в новом выпуске программы "Прямой эфир". Она рассказала, что поп-король вовсе не увольнял ее, вопреки всем слухам. В какой-то момент он пришел к ней и посчитал необходимым предложить ей отправиться на заслуженный отдых. Исполнить выплатил ей щедрое вознаграждение и отметил, что в любое время она может обратиться к нему с любым вопросом, и он поможет.
Людмила Дороднова крайне благодарна Филиппу Киркорову и искренне волнуется за него. По ее словам, в последнее время артист стал более замкнутым и все чаще говорит об одиночестве, так как от людей он начал уставать. "Одному лучше", – утверждал ей Филипп Бедросович.
Сама домработница крайне обеспокоена состоянием друга. Она скучает по нему и даже звонит, чтобы поинтересоваться его состоянием и предложить помощь. По словам женщины, и Филипп Киркоров, и Алла Пугачева знают, что для них она сделает все, сразу же приедет.
Людмила не скрывает, что звезды для нее являются настоящей семьей, так как своих детей и мужа у нее нет. Об отсутствии личной жизни женщина совсем не жалеет даже сейчас. Она рада, что посвятила себя легендам отечественной эстрады.
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