"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли

В эфире шоу "Прямой эфир" появилась бывшая домработница Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой Людмила Дороднова.

Не так давно она вышла на пенсию и теперь то и дело появляется в эфирах популярных шоу. Все секреты звезд помощница рассказать, конечно, не может, однако кое-что журналистам все же удается выяснить.

Людмила Дороднова пришла в студию шоу "Прямой эфир". Ее попросили рассказать о том, что она думает по поводу недавнего гей-скандала вокруг Филиппа Киркорова. В частности, Андрея Малахова интересовал конфликт поп-короля с экс-продюсером Светланы Лободы.

По словам бывшей домработницы, артисты всегда были в хороших отношениях, да и Нателла Крапивина то и дело заходила к Филиппу Киркорову в гости. Помощница лично варила для них пельмени. "Было очень хорошее общение. Значит, кому-то надо было подложить черную свинью", – раскрыла свою точку зрения на ситуацию Людмила Дороднова.

Напомним, скандал случился после высказывания продюсера Светланы Лободы в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, появившихся на премии МУЗ-ТВ в образах жениха и невесты. Она заявила, что раньше за такое "на шашлыки пускали".

Ранее бывшая домработница звезд рассказала, как у Примадонны начинались отношения с ее нынешним мужем Максимом Галкиным. По словам Людмилы Дородновой, роман Аллы Пугачевой начался задолго до расставания с Филиппом Киркоровым. В какой-то момент на пороге их дома стал все чаще и чаще появляться молодой юморист – приходил с улыбкой и охапками цветов. Сердце артистки не выдержало, она заявила мужу, что уходит, и сняла номер в гостинице "Балчуг".