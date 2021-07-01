"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото

Яна Рудковская вызвала насмешки поклонников после публикации фото с нарушенными пропорциями.

46-летнюю блондинку очень часто обвиняют в чрезмерном увлечении различными программами, позволяющими корректировать фото. Знаменитость часто публикует новые снимки, и на многих из них публика замечает неестественные детали. Вчера Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграм" целую серию фотографий, на которых она запечатлена на пляже в Сан-Тропе.

На снимках знаменитая блондинка в стоит у барной стойки в леопардовом купальнике и пляжной тунике с таким же принтом. Очевидно, Рудковская хотела похвастаться красивой фигурой в эффектном наряде, но неожиданно вновь стала посмешищем. Подписчики сразу заметили, что звезда переборщила с обработкой, в результате чего ее ноги выглядят очень длинными, а ступни – просто огромными. Фолловеры написали:

"Как всегда, что с ногами?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Вот ощущение, что у вас прогнозы, а не ноги! Все-таки надо соблюдать пропорции, а не "вытягивать"", "лапти как вытянула, прям мутант", "особенно ласты, прям мутант какой то, маразм крепчает!", "а потом пишет, что у неё 36 размер ноги", "Мне Яна тоже нравится, но ноги на фото кошмар! Неужели она не видет?"

Кто-то из знатоков заметил, что подобный эффект дает широкоугольная камера. Сама Яна не стала комментировать подобные обвинения. К тому же, некоторые простодушные подписчики и вовсе не нашли следов фотошопа и назвали Рудковскую настоящей красоткой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что перед отъездом из России Яна Рудковская показала стальное яйцо.