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Шоу-бизнес
Уезжающая из России Рудковская показала стальное яйцо

Уезжающая из России Рудковская показала стальное яйцо

Яна Рудковская обожает роскошь и не экономит на отдыхе. На этот раз она удивила новостью о скором отъезде.
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Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская активно развивает свой "Инстаграм" и часто делится с поклонниками новостями из своей жизни. В частности она периодически показывает, какой приготовила завтрак и как изысканно его сервировала.

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На этот раз на столе Яны Рудковской оказался салат из зеленых овощей, морская капуста и жареное яйцо. Также Рудковская дополнила завтрак натуральным десертом в виде черешни и клубники. Традиционно все было украшено цветами. На столе красовался декоративный вазон в виде огромного яйца стального цвета.

"Красота в деталях ! #рубрикамоизавтраки ps Собираю чемоданчики, кто первый угадает куда, от меня приз ) Будет 3 страны . Так как у меня вояж )Жду версии!" – написала Яна Рудковская (орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).

Напомним, пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Арсения. Младшего ребенка паре родила суррогатная мать осенью прошлого года. Также у Евгения Плющенко от первого брака есть сын, а у Яны Рудковской – двое сыновей.

Недавно Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко крестили в подмосковном храме младшего сына Арсения. Крестным отцом ребенка стал фигурист Антон Сихарулидзе.

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Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 17:36 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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