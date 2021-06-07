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Шоу-бизнес
"Мне этот крест милее": Зудина оправдалась за отсутсвие памятника на могиле Табакова

"Мне этот крест милее": Зудина оправдалась за отсутсвие памятника на могиле Табакова

Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. На его могиле все еще стоит лишь крест.
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Многие пользователи возмущены происходящим. Они полагали, что родственника артиста заменят крест каменным памятником через год, как и положено по традиции, но этого не произошло. Все эти годы поклонники отчаянно пытались достучаться до Марины Зудиной и выяснить, по какой причине на месте захоронения легенды ничего не меняется.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Накануне актриса выложила видео со своими детьми. На кадрах они стоят около храма. Один из подписчиков, пользуясь случаем, решил поинтересоваться у вдовы Олега Табакова, по какой причине памятник все еще не установлен. Внезапно для многих актриса ответила на комментарий.

Марина Зудина рассказала, что придумать, как именно должно выглядеть надгробие, было непростой задачей. Однако, когда художник был найден, а все необходимое сделано, начался карантин. Позднее возобновить работу не удалось, но сейчас команда планирует начать. Открытие планируется к сентябрю, чтобы все артисты смогли приехать и почтить память великого актера.

В комментариях разгорелось бурное обсуждение слов вдовы Олега Табакова. Некоторые отметили, что крест намного лучше многих памятников, которые устанавливают сейчас на могилах больших артистов. "Мне этот крест милее многих мрачных памятников", – написала сама Зудина.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 14:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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