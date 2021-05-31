Назло врагам: Зудина показала идиллию с Табаковым после гнусных обвинений

Марина Зудина в личном блоге показала архивный снимок с Олегом Табаковым и дочкой Машей.



Актриса опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фотографию, которую выложили в фан-паблике Олега Табакова. Снимок сделан вскоре после рождения наследницы. На кадре артист держит малышку на руках и что-то ей рассказывает, а рядом стоит Марина Зудина, с улыбкой глядя на ребенка.

Как оказалось, поклонники нашли этот снимок в старом журнале "7 Дней". Артистка поблагодарила фанатов за столь трогательное напоминание о покойном супруге. Стоит отметить, что в свете последних событий Марине Зудиной как никогда нужна поддержка.

Около месяца назад Елена Проклова рассказала о домогательствах известного режиссера. Мужчина приставал к юной артистке, когда той еще не было 18 лет. Несмотря на то что звезда не назвала имени педофила, многие подумали, что речь идет именно об Олеге Табакове.

А на днях бывшая студентка рассказала о домогательствах со стороны актера, преподававшего в школе-студии МХАТ. По словам Елены Антоненко, во время учебы артист предлагал ей оголить грудь в обмен на хорошие оценки.

Марина Зудина крайне негативно отнеслась к откровениям бывшей подопечной мужа. "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко", – отметила вдова. Впрочем, стоит добавить, что роман между Табаковым и Зудиной завязался именно во время ее учебы. Начинающая актриса также была студенткой актера. Ради нее он оставил семью.