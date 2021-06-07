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Шоу-бизнес
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой

Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой

Музыкант Игорь Наджиев считает, что спад его популярности связан с влиянием Аллы Пугачевой.
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Еще в начале 90-ых годов прошлого века Игорь Наджиев подавал большие надежды. Певец демонстрировал российской публике настоящий талант и уверенно шел к всенародной славе, но затем что-то пошло не так. Недавно Наджиев стал гостем проекта ФАН «Давай поговорим» и рассказал, что на течение его карьеры оказала определенное влияние сама Алла Пугачева.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Певец попытался откровенно ответить на вопрос о том, почему его почти не знает современный российский зритель. Он считает, что лучше всего спросить об этом тех людей, которые находятся на Олимпе нашего шоу-бизнеса, в частности – Примадонну. Как-то до Наджиева дошли сведения о том, что Пугачева видела на российской эстраде лишь одного короля – своего экс-супруга Филиппа Киркорова. После этого артист поверил, что Алла Борисовна частично приложила руку к закату его карьеры. Однако сам он считает, что зрителей и слушателей хватит на всех, поэтому не стоило бояться ими делиться.

Сейчас творчество Наджиева неожиданно стало популярно за границей. Один из старых хитов музыканта вдруг стали крутить на европейских и американских радиостанциях. При этом в России сегодня мало кто вспоминает о звезде 90-ых.

Артист отметил, что считает Примадонну также причастной к закату карьеры своей коллеги – Валентины Легкоступовой. После недавней кончины артистки Наджиев стал говорить об этих фактах в различных интервью, за что получил много критики.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что доверие россиян к Алле Пугачевой несколько снизилось: Ургант и Собчак побили Примадонну в соответствующем рейтинге.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 10:08 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость773568
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Что сейчас творится на нашей эстраде. Нет ни одного хорошего исполнителя и во всем оказывается виновата Пугачева !?
Гостьалекс
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Добрая фея
А то, что он копировал Леонтьева один в один, это ничего ? Никому не нужен подражатель, твоя "карьера" была обречена с самого начала, у талантливого человека нет нужды подражать знаменитому артисту, у него своего изюма навалом, подражают бездари, а пот ом жалуются что им помешала всемогущая примадонна.Тьфу, тварь блевотная.
я же ей на ухо пел лучшим фальцетом,лучше бы в ухо пернула,чтобы любовь прошла
Гость773250
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Вот, вот скоро начнутся открываться новые увлечения ..... но уже наоборот... держитесь, бабоньки, мужики идут....
Добрая фея
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А то, что он копировал Леонтьева один в один, это ничего ? Никому не нужен подражатель, твоя "карьера" была обречена с самого начала, у талантливого человека нет нужды подражать знаменитому артисту, у него своего изюма навалом, подражают бездари, а пот ом жалуются что им помешала всемогущая примадонна.Тьфу, тварь блевотная.
Гостьалекс
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бабулю никто не хочет,поэтому история повторилась
Гостьсвидетель
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меня старуха домагалась,поэтому не дала дороги
Гостью
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Д
Гостью
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Д
Злой
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Ну понеслось)Действительно, на Западе вытащили песню Наджиева на стихи С.Есенина "Ну целуй" и действительно она была в ротации на "их" радио))Но Наджиев в те годы работал под песни Дербенева и Дунаевского под "крылом" известного конф.Брунова и не думаю,что Пугачева,могла повлиять отрицательно в то время на его карьеру.. И кстати его песни были в 4-фильмах про мушкетеров Ю.-Хилькевича..
Гость771601
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Посмотрите нпа первое фото,это глаза ведьмы.
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