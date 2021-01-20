Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули

В начале недели в эфир вышла программа "В тени Примадонны", в которой приняли участие артисты, творческий путь которых сложился неудачно якобы из-за вмешательства Аллы Пугачевой. Концертный директор звезды Елена Чупракова обвинила создателей и участников передачи в пиаре на имени артистки.

Также она отметила, что никто из редакторов шоу даже не попытался связаться с Аллой Борисовной или представителями, чтобы узнать ее точку зрения на ситуацию. Впрочем, как оказалось, участники программы тоже недовольны конечным результатом и чувствуют себя обманутыми.

"Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули", – считает Игорь Наджиев. Музыкант добавил, что при всем уважении к Алле Пугачевой, в нашей стране существует огромное количество талантливых и великих исполнителей. "Если претензии возникают непосредственно к нам, то мы не забытые артисты, а работающие", – заявил певец.

Игорь Наджиев порекомендовал посмотреть полную версию своего интервью, в котором нет ни единой попытки очернить имя Примадонны. Как отметил музыкант, ему неприятно, что в эфире шоу артистов показали так, будто они либо забыты, либо находятся чуть ли не при смерти.

"Мы все занимаемся творчеством! Мы не сидим спокойно в своих апартаментах, а работаем!" – возмутился певец.

Игорь Наджиев заявил, что ему стыдно за создателей программы "В тени Примадонны", ведь они, по сути, вытерли ноги о заслуги многих артистов. "Что же это за неуважение такое к людям, к своим же коллегам, и к тем, которые в возрасте и к молодым", – заявил музыкант.