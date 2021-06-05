Выводит отца из запоя: сын вдовца Легкоступовой въехал в квартиру покойницы

Вдовец ранее въехал в квартиру Валентины Легкоступовой, где ему принадлежит лишь четвертая часть жилплощади и поменял замки. Ранее там проживал сын певицы Матвей. Теперь же парень вынужден снимать себе жилье.
Сам Юрий Фирсов заявил, что вовсе не против того, чтобы жить вместе с наследником певицы. Но парень вряд ли согласится на такое предложение. Ведь он, как и дочь Валентины Легкоступовой, до сих пор подозревают, что яхтсмен причастен к смерти исполнительницы.
Появилась информация, что вдовец звезды вновь запил. Об этом сообщил его сын Даниил, который, по словам соседей знаменитости, живет вместе с отцом. Сам же наследник Юрия Фирсова утверждает, что вовсе не находится там постоянно, а только помогает отцу выйти из запоя. Мужчина ставит яхтсмену капельницы.
Примечательно, что по сей день нет окончательной ясности о том, как исполнительница хита "Ягода-малина" получила жуткие травмы. Это произошло почти через месяц после свадьбы с Юрием Фирсовым. Певица попала в клинику из-за сильного алкогольного опьянения. Артистка впала в кому.
Напомним, у звезды обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, которая и привела исполнительницу к смерти. Яхтсмен уверял, что Валентина Легкоступова упала в ванной и получила увечья.
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