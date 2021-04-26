"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой

Мужчина, как и вдовец звезды Юрий Фирсов, пришел в студию шоу "Пусть говорят" Первого канала. Он прожил с артисткой 13 лет.
Кушнарев высказался о необычных травмах Валентины Легкоступовой, которые она получила перед смертью. У исполнительницы были синяки на теле и разбита голова. Все обвинения яхтсмен Юрий Фирсов отрицал, но затем не выдержал и сорвался.
Вдовец решил в ответ напасть на первого супруга Валентины Легкоступовой. Он заявил, что певица рассказывала ему пикантные подробности их совместной жизни. По словам вдовца знаменитости, мужчина ушел из семьи из-за некрасивого инцидента.
Якобы Валентина Легкоступова говорила Юрию Фирсову о том, что бывший возлюбленный не только был игроманом, но и "в кровать затаскивал третью женщину". Это, по словам яхтсмена, и стало главной причиной развода пары. Присутствующие, в том числе и дочь звезды Анэтта, были крайне удивлены заявлению вдовца.
Также яхтсмен обвинил Кушнарева в сокрытии реальных доходов знаменитости. В свою очередь мужчина признал, что в свое время любил азартные игры и казино. Ранее вскрылись факты из темного прошлого Юрия Фирсова.
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