Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям

Скандал вокруг отношений супруга звезды и ее детей не так давно завершился. Однако открытые вопросы все еще остались.

Теперь яхтсмен заявил о том, что у исполнительницы остались долги, которые необходимо выплатить. По словам Юрия, никакая помощь ему не требуется, он готов заняться этими делами. Вопрос лишь в том, что общая сумма составляет около четырех миллионов рублей.

Сейчас супруг Валентины Легкоступовой живет в апартаментах певицы и чувствует себя вполне спокойно. Экспертиза еще раз показала, что он не имеет никакого отношения к смерти звезды, а родственники пока не общаются с ним. Однако Юрий не исключает, что в скором времени имущество покойной придется распродать по частям.

Дело в том, что изначальный план о ликвидации задолженности за счет продажи машины не сработает. Сумма окажется слишком маленькой, чтобы закрыть долг. Видимо, яхтсмену придется выставить и квартиру. Юрий Фирсов объяснил, что вся жизнь певицы была в кредит. И машина, и жилье были куплены именно таким путем. Также не обошлось без займов во время учебы сына Матвея.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась осенью 2020 года. Перед смертью ее госпитализировали с тяжелой травмой головы. Долгое время дети звезды обвиняли во всем ее новоиспеченного супруга Юрия Фирсова, который в момент страшного удара был рядом с возлюбленной. Однако, видимо, теперь все подозрения сняты.