"Кончита с Евровидения": Солнцев превратился в бородатую женщину

Новое фото шоумена Гогена Солнцева вызвало оторопь фанатов.

Эпатажный артист часто меняет внешность и предстает перед публикой в самых разных образах. На этот раз Гоген Солнцев опубликовал в "Инстаграм" философский пост о жизни, подкрепленный снимком, на котором мужчина запечатлен с бородой и длинными черными волосами.

Подписчики не сразу узнали артиста и даже приняли его за женщину. Также многие заметили, что мужчина очень похож на Кончиту Вурст – австрийского певца, победившего на "Евровидении" в 2014 году. В комментариях фолловеры написали:

"А я подумала, что это Кончита с Евровидения" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "оно и есть кончита", "Кончита, ты ли это?", "Боже, какая красотуличка, только красотуличка грустит, а так хочется увидеть улыбку вашу шикарную..!!", "Без бабки не смотришься".



Некоторые подписчики также поинтересовались, где же знаменитая "бабка" Солнцева, имея в виду его 66-летнюю супругу Екатерину Терешкович. Недавно Гоген Солнцев серьезно повздорил с избранницей. Ссора произошла из-за того, что разъяренная Терешкович приревновала молодого возлюбленного к работницам ЖКХ. Как сообщали "Дни.ру", конфликт супругов перетек в драку, в результате которой у Гогена Солнцева появились многочисленные гематомы.