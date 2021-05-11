Гогену Солнцеву поступили угрозы убийством возле гей-клуба

Конфликт произошел возле известного гей-клуба "Три обезьяны". Сначала между эпатажным артистом и его оппонентом началась словесная перепалка.
Потом, по словам Гогена Солнцева, мужчина начал угрожать ему физической расправой. Шоумен не на шутку испугался и обратился в полицию. Он написал заявление на обидчика, которым оказался некий Максим Мухин, передает Пятый канал.
Предполагаемый недоброжелатель в свою очередь написал в участке объяснительную. У журналистов в распоряжении оказалось фото подозреваемого.
Отметим, что Гоген Солнцев нередко становится фигурантом различных скандалов. Напомним, шоумен женат на 65-летней пенсионерке Екатерине Терешкович. Недавно артист пожаловался фолловерам в "Инстаграм", что его избранница начала заниматься виртуальным сексом за деньги.
Как писали "Дни.ру", очередной скандал в звездной паре разгорелся ранее на шоу Андрея Малахова. Артист долго не появлялся на публике, а потом пришел в программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" и заявил, что жена силой заставила его лечь в клинику и лечиться от алкоголизма.
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