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Шоу-бизнес
Искусанный до синяков Солнцев заявил в полицию на жену-пенсионерку: Она бешеная

Искусанный до синяков Солнцев заявил в полицию на жену-пенсионерку: Она бешеная

Гоген Солнцев рассказал, что между ним и супругой Екатериной Терешкович произошла неприятная ссора.
прочитано 233 раза

По словам шоумена, жена приревновала его к работницам ЖКХ. Ранее в личном блоге артист разместил фотографию с дворничихами, которых поблагодарил за добросовестный труд. Гоген Солнцев призвал москвичей бережнее относиться к окружающей среде и не мусорить.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

66-летняя Екатерина Терешкович пришла в ярость от увиденного. Судя по всему, в итоге конфликт перерос в драку, в ходе которой пенсионерка покусала супруга. В своем инстаграм-аккаунте Гоген Солнцев опубликовал снимок гематомы, заявив, что такие у него теперь по всему телу.

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" шоумен признался, что после случившегося чувствует себя отвратительно. "Теперь курс от столбняка надо ездить колоть, потому что неизвестно, насколько она бешеная!" – отметил Гоген Солнцев.

Как оказалось, артист даже написал на жену заявление в полицию, а перед этим зарегистрировал увечья в травмпункте. "Справку взял, сейчас решаем вопрос, спустят ли это участковому или дадут ход делу", – признался артист в разговоре с "Дни.ру". По словам Гогена Солнцева, он подумывает о разводе с Екатериной Терешкович.

Напомним, ранее шоумен заявил, что супруга активно осваивает интернет-технологии и постоянно отслеживает новости о себе. Недавно она прочитала, что в одном из интервью артист назвал ее "бабушкой". После этого пенсионерка набросилась на мужа с кулаками.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 16:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

комментарии

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Эта парочка чокнутых фриков.
Дато
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Гоген петух! Кто муж у него ВАСЯ или КОЛЯ?
1

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