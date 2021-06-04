"С жиру бесится": похваставшаяся многомиллионным состоянием Рудковская возмутила россиян

Пользователи часто обвиняют Яну Рудковскую в том, что она выставляет напоказ свою богатую жизнь. Теперь дива предложила им выбрать, на каком автомобиле ей отправиться на премию.

В популярном блоге продюсера появился новый пост. На кадрах она с ярко-голубым пипидастром показательно смахивает пыль с четырех машин марки "Порше". Звезда одета в синюю пижаму элитного бренда Louis Vuitton, образ дополнен дорогими очками. Она попросила подписчиков помочь ей определиться, на каком авто поехать на премию "Муз-ТВ", которая состоится четвертого июня.

Однако пользователей, в очередной раз, возмутил поступок Яны Рудковской. Вместо того, чтобы восхищаться вариантами, они предложили ей свои. Некоторые написали, что настоящим фурором был бы выход в свет на метро или автобусе. Другие же отмечали, что она спокойно может выехать в свет на машине отечественной марки или просто на телеге. Среди предложенных опций была и метла, и велосипед.

Поклонники давно привыкли к подборкам дорогих сервизов для завтрака, а также сумкам и костюмам за баснословные деньги. Простить продюсеру такое они уже не смогли. Они подчеркнули, что звезда могла бы продать машины и помочь нуждающимся.

"С жиру бесится", "Фу, колхоз какой", "Вы нам хвастаетесь?", "Пошлость зашкалила", "Казалось, вот оно дно, но Вы постучали снизу", "Зачем выпячивать это все?", "Метлу в руки и полетела", "Заняться больше нечем", "А что так мало машин?", "Живите тихо, для себя", "Понты надоели", – возмутились комментаторы.