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Шоу-бизнес
Рудковская вспомнила об оголившемся Билане

Рудковская вспомнила об оголившемся Билане

Несколько дней подряд новый клип Димы Билана гремит на всю Россию. А все дело в том, что певец в нем предстал голым.
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История создания клипа на песню Димы Билана "Она моя" обрастает новыми подробностями. Как стало известно, раздеться артиста догола перед камерами заставил его режиссер Константин Богомолов.

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Дима Билан певец, актер

На кадрах певец предстал полностью обнаженным. Казалось бы, чем еще можно удивить искушенного за много лет сексуальной революции зрителя, однако постельная сцена сделала свое дело и выстрелила как надо. Клип набирает популярность, а взбудораженные зрители все активнее обсуждают тело Димы Билана, интимные подробности которого можно разглядеть в клипе до мельчайших деталей.

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская обратилась к Константину Богомолову за помощью в создании чего-то оригинального и уникального для своего подопечного. Что же может быть уникальнее и новее обнаженного тела в кадре, подумал специализирующийся на этом режиссер, и попросил Билана раздеться.

"Костя – крутейший человек с абсолютно новым взглядом на вещи", – сказала Яна Рудковская.

Поначалу Дима Билан сопротивлялся. Он не разделял мнение Богомолова насчет сценария и образа. Но потом согласился. Чего не сделаешь ради славы и прибыли!

По словам Рудковской, клип сначала даже блокировали различные сервисы и платформы, но в итоге о нем узнали все, пишет "Собеседник".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press| www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 14:31 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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