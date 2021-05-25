Рудковская вспомнила об оголившемся Билане

История создания клипа на песню Димы Билана "Она моя" обрастает новыми подробностями. Как стало известно, раздеться артиста догола перед камерами заставил его режиссер Константин Богомолов.
На кадрах певец предстал полностью обнаженным. Казалось бы, чем еще можно удивить искушенного за много лет сексуальной революции зрителя, однако постельная сцена сделала свое дело и выстрелила как надо. Клип набирает популярность, а взбудораженные зрители все активнее обсуждают тело Димы Билана, интимные подробности которого можно разглядеть в клипе до мельчайших деталей.
Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская обратилась к Константину Богомолову за помощью в создании чего-то оригинального и уникального для своего подопечного. Что же может быть уникальнее и новее обнаженного тела в кадре, подумал специализирующийся на этом режиссер, и попросил Билана раздеться.
"Костя – крутейший человек с абсолютно новым взглядом на вещи", – сказала Яна Рудковская.
Поначалу Дима Билан сопротивлялся. Он не разделял мнение Богомолова насчет сценария и образа. Но потом согласился. Чего не сделаешь ради славы и прибыли!
По словам Рудковской, клип сначала даже блокировали различные сервисы и платформы, но в итоге о нем узнали все, пишет "Собеседник".
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