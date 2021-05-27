"Женя, я уплываю": Рудковская оставила Плющенко

Яна Рудковкая показала, как уплывает на роскошной яхте от мужа – фигуриста Евгения Плющенко.

Знаменитая блондинка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте гламурное видео, на котором она позирует перед камерами, стоя на яхте вместе с другой длинноногой красоткой – дизайнером Анастасией Задориной. Яна Рудковская горделиво подписала, что даже Москва-река у их ног, и игриво добавила: "Женя, я уплываю, но ненадолго".

На видео женщины, облаченные в коктейльные платья, демонстрируют длинные ноги в туфлях на высоких каблуках. Очевидно, что Рудковская в восторге от самой себя и своей подруги, однако ее подписчики не разделили с ней восторгов и написали:

"Не тошнит от этих фото их самих" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Когда же вы прекратите себя выставлять?", "Достала ногами палками", "Ноги бесформенные абсолютно! Две палки, не идёт короткое".

Фолловеры Рудковской посчитали, что Плющенко в целом нечего бояться и далеко его 46-летняя супруга все равно не уплывет. Впрочем, некоторые подписчики все же похвалили внешний вид Яны и посоветовали ее мужу не отпускать ее даже ненадолго.

Супруга Евгения Плющенко, вероятно, уже привыкла к негативным комментариям в своем микроблоге – их масса практически под каждым ее снимком. Например, недавно Яну Рудковскую обвинили в покупке детей для фото.