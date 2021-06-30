Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным

Артистка негативно высказалась в адрес представителей прессы, которые посмели заявить о ее нестабильном материальном состоянии. По словам актрисы, журналистам пора определиться, кто же она на самом деле: нищенка или богатейка, подкупающая чужих детей и содержащая собственного мужа.
Напомним, на днях одно популярное издание выпустило материал, в котором заявило о том, что Анастасия Макеева разрекламировала свадебное агентство по бартеру. "Мое имя стало именем нарицательным, звучащим из каждого утюга (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда мюзиклов.
Она пояснила, что с 20 лет зарабатывала себе имя, чтобы в итоге монетизировать его в бизнес-отношениях. "Бизнес-подход заключается в коммуникации с интересными тебе партнерами и обмене услугами и товарами", – заявила Анастасия Макеева. Звезда добавила, что теперь эти понятия подменяются на каждом шагу, именно поэтому ее муж одновременно и альфонс, и человек, содержавший семью 16 лет.
Анастасия Макеева отметила, что умеет так организовать свое дело, что в итоге получает товары или услуги взамен на свои. По мнению актрисы, те, кто пытается ее уязвить, просто хотят оправдать упущенные возможности.
Напомним, весной этого года стало известно о том, что Анастасия Макеева закрутила роман с женатым мужчиной. Роман Мальков ради артистки бросил в Словении супругу и четверых детей.
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