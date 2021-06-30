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Шоу-бизнес
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным

Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным

Анастасия Макеева в личном блоге разразилась гневной отповедью всем, кто называет ее нищей.
прочитано 1086 раз

Артистка негативно высказалась в адрес представителей прессы, которые посмели заявить о ее нестабильном материальном состоянии. По словам актрисы, журналистам пора определиться, кто же она на самом деле: нищенка или богатейка, подкупающая чужих детей и содержащая собственного мужа.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Напомним, на днях одно популярное издание выпустило материал, в котором заявило о том, что Анастасия Макеева разрекламировала свадебное агентство по бартеру. "Мое имя стало именем нарицательным, звучащим из каждого утюга (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда мюзиклов.

Она пояснила, что с 20 лет зарабатывала себе имя, чтобы в итоге монетизировать его в бизнес-отношениях. "Бизнес-подход заключается в коммуникации с интересными тебе партнерами и обмене услугами и товарами", – заявила Анастасия Макеева. Звезда добавила, что теперь эти понятия подменяются на каждом шагу, именно поэтому ее муж одновременно и альфонс, и человек, содержавший семью 16 лет.

Анастасия Макеева отметила, что умеет так организовать свое дело, что в итоге получает товары или услуги взамен на свои. По мнению актрисы, те, кто пытается ее уязвить, просто хотят оправдать упущенные возможности.

Напомним, весной этого года стало известно о том, что Анастасия Макеева закрутила роман с женатым мужчиной. Роман Мальков ради артистки бросил в Словении супругу и четверых детей.

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Фото: Nadezhda Markalova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 15:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость783901
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Господи, пусть живут себе, кому они нужны? Про Макееву не слышала, даже не знала, что она якобы "звезда". А бывшая пусть радуется, что избавилась от такого мужа. Зачем он ей такой? У нее богатство - дети, а у Макеевой - ничего. Ее надо пожалеть, может она приютила этого мужичонка, чтобы родить детей. Видать он шустрый на это дело.
Гость789241
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Вспоминается песня: "я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила". Мужчинка Роман попал крепко... А у Светы обязательно все устроится!
Гость785481
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Какая нам разница, нищенка ты или нет, просто человек-<цензура> и ищешь себе подобных
Гость780393
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Конечно, Макеева теперь имя нарицательное.Взять в мужья многодетного гастарбайтера, вымыть его, подстричь, вставить зубы, сделать маникюр, а потом водить по ТВ шоу за собой как дрессированного пуделька.Ладно бы был умён, но нет.Этот "пуделёк"ещё и глуп как пробка, старательно тявкает.А Макеева ещё и объявляет его чуть ли не миллионером,у которого нет 260 евриков на алименты собственным детям.Понятно, что последний вагон и на безрыбье и этот малёк рыба, но не до такой же степени))
Гость782592
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Макееву подставил ее новоявленный муж - платил бы алименты не мелочась, детей не перетягивал бы от бывшей жены как канат, и жили бы они спокойно и без скандалов. На передачах у Малахова и Мальков, и Макеева вели себя ужасно! Хамство никого не украшает, даже красивых людей делая неприятными. Неудивительно, что Макеева сейчас ищет виновных в ее упавшем рейтинге - нечего было позориться, лезть к чужим детям и провоцировать женщину, у которой увела мужа. Смогла вырвать мужика из семьи - радуйся молча, не злорадствуй и не пиарься на весь мир.
Гость789233
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Меньше надо было пиариться своими похотливыми спектаклями и зарабатыванием участием в помоечных СМИ, никто бы о тебе и не знал. Сама сделала свое имя нарицательным на всю жизнь. Так что получай по заслугам.
Гость783786
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Насте и Роме..ЗДОРОВЬЯ,ЛЮБВИ И ДОЛГОЛЕТИЯ..!!!Красавцы,самодостаточные и НЕзависимые..это и притягивает...Все пройдет..устанут и завистники..Терпения..Не ходите больше по этим низкопробным помоечным шоу,здоровье берегиTе..
Гость783767
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Отстаньте все от Насти. Можно подумать, что она совершила что-то невероятное. Такие ситуации складываются у людей очень часто. Хватит ее «клевать».
Анна
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Анастасия красивая и умная женщина , не нужно никому ничего доказывать . Здоровья и счастья тебе .
1

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