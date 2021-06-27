"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении

Скандал Анастасии Макеевой и бывшей супруги Романа Малькова пошел на спад. Артистка предложила экс-избраннице мужа помириться.

После свадьбы со строителем Романом Мальковым звезду российского кино постигла неудача. Молодой муж приподнес ей неприятный сюрприз в виде нерешенных финансовых вопросов. Анастасия Макеева попала в скандал с бывшей супругой своего возлюбленного Светланой. Разногласия между женщинами достигли такого масштаба, что соперницы встретились на ток-шоу "Пусть говорят" и обменялись колкостями. Когда передача закончилась, Анастасия и Светлана подрались, оставив друг другу увечья — пришлось обращаться к врачу за помощью.

Из этой истории артистка решила выйти проигравшей. Звезда заняла оборонительную позицию и взмолила обидчицу о прощении в инстаграм-истории. "Многие вещи в глаза сказать тяжело, но важно внутри сердцем почувствовать, что был не прав", — начала извинения Анастасия Макеева. В тексте она дважды употребила слово "прости" и пожелала Светлане счастья в личной жизни. Актриса отметила, что примирение необходимо, ведь война между ними достигла апогея.

Знаменитость не забыла и о 16-летнем сыне мужа Андрее. Юноша попал в эпицентр скандала на "Пусть говорят" и столкнулся с оскоблениями. Анастасия Макеева попросила обидчицу поговорить с молодым человеком, чтобы он не держал горькой обиды.