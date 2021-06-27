Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Воскресенье
27 июня
Лента новостей
20:52
Россиян ждет рост цен на недвижимость: названы сроки
20:01
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
18:33
Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться
17:57
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
17:48
Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы
17:39
"Сделали сильный укол": Седокова жутко страдает от неизлечимой болезни
17:19
Во время матча в Москве умер 17-летний футболист
17:04
Молодая любовница Виторгана раскрыла секрет счастья
16:46
В Москве машина насмерть сбила ребенка на самокате
16:41
"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой
16:25
Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
16:23
Анита Цой рассказала о страшных последствиях коронавируса
16:00
"Враг русского народа!": Известного комика жестоко избили в центре Москвы
15:32
Подросток погиб под Москвой после купания в бочке
15:16
Опасные разборки на МКАД попали на видео
15:11
"Не болейте!": Долина показала лицо после новостей о тяжелом течении Covid-19
15:08
Дочь онкобольной Заворотнюк в шоке от происходящего с певицей МакSим
15:04
В аварии с двумя автобусами под Архангельском пострадали люди
14:55
Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов
14:28
Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь
13:58
За сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса
13:54
"Желание было мощное!": голый Деревянко валялся на траве с бывшей женой
13:53
Алибасов в ужасе из-за устроенной поклонницей кровавой резни
13:52
"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим
13:10
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
12:57
"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"
12:32
"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал
12:26
"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности
12:05
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона
11:55
Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
11:52
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе
11:19
"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности
11:14
Звезда "Папиных дочек" приготовилась к смерти
11:06
Больно смотреть: Пораженного недугом Зайцева увезли в припадке после глотка шампанского
10:37
"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман
10:30
"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь
08:03
Перекошенное лицо Пеговой вызвало бурную реакцию в Сети
06:08
"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника
03:59
Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной
02:07
Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа
00:01
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
22:59
"Был бы ад!": привитая Собчак поблагодарила Собянина за ограничения в столице
22:03
"Ничего себе": Потерявшая стыд Жасмин вышла в люди без юбки
20:00
Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко
18:04
Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери
18:02
"Жди службу опеки и полицию": Обманутая Гуфом Айза Долматова объявила войну
17:53
Экономист Марголин о последствиях санкций против Белоруссии: Власти будут продолжать закручивать гайки
17:51
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
17:45
Трое человек утонули на рыбалке в Красноярском крае
17:16
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
Захарова заявила о подготовке "цветной революции" в Белоруссии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении

"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении

Скандал Анастасии Макеевой и бывшей супруги Романа Малькова пошел на спад. Артистка предложила экс-избраннице мужа помириться.
прочитано 480 раз

После свадьбы со строителем Романом Мальковым звезду российского кино постигла неудача. Молодой муж приподнес ей неприятный сюрприз в виде нерешенных финансовых вопросов. Анастасия Макеева попала в скандал с бывшей супругой своего возлюбленного Светланой. Разногласия между женщинами достигли такого масштаба, что соперницы встретились на ток-шоу "Пусть говорят" и обменялись колкостями. Когда передача закончилась, Анастасия и Светлана подрались, оставив друг другу увечья — пришлось обращаться к врачу за помощью.

ПО ТЕМЕ

"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Из этой истории артистка решила выйти проигравшей. Звезда заняла оборонительную позицию и взмолила обидчицу о прощении в инстаграм-истории. "Многие вещи в глаза сказать тяжело, но важно внутри сердцем почувствовать, что был не прав", — начала извинения Анастасия Макеева. В тексте она дважды употребила слово "прости" и пожелала Светлане счастья в личной жизни. Актриса отметила, что примирение необходимо, ведь война между ними достигла апогея.

Знаменитость не забыла и о 16-летнем сыне мужа Андрее. Юноша попал в эпицентр скандала на "Пусть говорят" и столкнулся с оскоблениями. Анастасия Макеева попросила обидчицу поговорить с молодым человеком, чтобы он не держал горькой обиды.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 20:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость783767
Пожаловаться Ответить
Время покажет, как будут развиваться дальше эти события. Но уже сейчас жалко их обеих. И Настю жалко. Только бы не пришлось ей разочароваться в своём выборе. Это так всем нам кажется сначала, что все будет так же прекрасно всегда. Но это иллюзии и мечты. А жизнь иногда очень круто разворачивается, и все идёт по совсем неожиданному сценарию. Вот как у Светы, например. Поехал на заработки и женился. Настя - женщина завидная. Ничего не скажешь. Влюбилась. И на детей брошенных не посмотрела. Потому что в таком состоянии тяжело мыслить здраво. Перестаньте выяснять отношения, девочки.Успокойтесь
АннаГость
Пожаловаться Ответить
На месте А.Макеевой я бы вообще не ввязывалась ни в какие дебаты со Светланой , слишком она хитрая и злая . Анастасии здоровья и счастья
Гость781061
Пожаловаться Ответить
Света, будь осторожна! Эта дрянь, что-то задумала.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк в шоке от происходящего с певицей МакSим

Модель отреагировала на страшную новость
Шоу-бизнес

"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим

Лечение артистки обходится в копеечку
Шоу-бизнес

"Не болейте!": Долина показала лицо после новостей о тяжелом течении Covid-19

Певица сделала тест
Шоу-бизнес

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову

Режиссер в шоке от происходящего

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+