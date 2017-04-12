Анастасия Макеева сменила профессию

Актриса Анастасия Макеева в содружестве с дизайнером Аполлоном Байгакоффым представила дебютную коллекцию одежды в стиле "a là russe". Нежно-бирюзовый, хрустально-белый, благородный синий и коралловый цвета, объемные рукава, театральные оборки и ручная вышивка – особенности одежды от Насти. Она надеется, что этот опыт будет иметь продолжение. "Мне было интересно попробовать что-то новое. Я сделала вещи такими, чтобы подчеркнуть женственность. В таком платье каждая девушка непременно будет счастливой и встретит свою любовь", – заверила актриса.
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