"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей

Скандал между супругом Анастасии Макеевой и его экс-избранницей продолжается. Теперь Светлана Малькова заговорила об алиментах.

Бывшая возлюбленная Романа Малькова иронично отметила, что невероятно любит отечественные законы. Она подчеркнула, что счастлива лишь тому факту, что является женщиной самостоятельной, а потому в состоянии обеспечить жизнь в Европе не только себе, но и своим наследникам.

Она утверждает, что в вопросах алиментов в России все сделано так, чтобы женщина, в итоге, сама заботилась о своих детях после развода. В это время, по словам бывшей избранницы мужа Анастасии Макеевой, он "орет, пытаясь доказать, что детей не бросал". Помимо подобных действий, Светлана также описала, что экс-супруг "опустился на уровень переписок" и старается донести до нее, что "он – мужик", хотя она сама в этом давно усомнилась.

Светлана Малькова заявила, что жалеет представительниц прекрасного пола, в которых нет такой силы, как в ней. Она мечтает полностью отказаться от алиментов, но пока ее адвокат должна довести свою работу до конца.

Все дело в том, что избранник Анастасии Макеевой вдруг сообщил, что установленные 230 евро на каждого ребенка – слишком крупная сумма, а он готов выплачивать лишь 80. Помимо всего прочего, Роман также якобы требует, чтобы Светлана Малькова выплачивала алименты на сына Андрея, который сейчас проживает в столице с новой семьей папы. Судебное заседание состоится в июле.

