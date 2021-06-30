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Шоу-бизнес
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей

"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей

Скандал между супругом Анастасии Макеевой и его экс-избранницей продолжается. Теперь Светлана Малькова заговорила об алиментах.
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Бывшая возлюбленная Романа Малькова иронично отметила, что невероятно любит отечественные законы. Она подчеркнула, что счастлива лишь тому факту, что является женщиной самостоятельной, а потому в состоянии обеспечить жизнь в Европе не только себе, но и своим наследникам.

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Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа

Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Она утверждает, что в вопросах алиментов в России все сделано так, чтобы женщина, в итоге, сама заботилась о своих детях после развода. В это время, по словам бывшей избранницы мужа Анастасии Макеевой, он "орет, пытаясь доказать, что детей не бросал". Помимо подобных действий, Светлана также описала, что экс-супруг "опустился на уровень переписок" и старается донести до нее, что "он – мужик", хотя она сама в этом давно усомнилась.

Светлана Малькова заявила, что жалеет представительниц прекрасного пола, в которых нет такой силы, как в ней. Она мечтает полностью отказаться от алиментов, но пока ее адвокат должна довести свою работу до конца.

Все дело в том, что избранник Анастасии Макеевой вдруг сообщил, что установленные 230 евро на каждого ребенка – слишком крупная сумма, а он готов выплачивать лишь 80. Помимо всего прочего, Роман также якобы требует, чтобы Светлана Малькова выплачивала алименты на сына Андрея, который сейчас проживает в столице с новой семьей папы. Судебное заседание состоится в июле.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 12:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость785481
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Светлана обдерите его как липку, пусть платит алименты, подайте на раздел имущества, ведь есть дом в Обнинске, в котором живут его родители, а строили вы вместе, пусть его речистая мама идёт жить к Макеевой
трололо
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20 000 для бизнесмена на ребенка в месяц огого какая сумма,
Глеб
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Роман очень быстро поймет (возможно понял уже), что Макеева ХИЩНИЦА), но огни СОФИТОВ так призывно горят и манят ЕГО+ Макеева одевает обувает кормит поит и таскает везде как телка и сын старший увяз в этой звезданутой болезни.. жаль.. Света ВСЕ будет в Вашу пользу и суд по алиментам в июле тоже!
Глеб
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Еще одна: Светланы - в борьбе с превосходящими силами противника (на стороне Макеевой уже и родители Романа, и известные артисты) она попыталась сделать детей своими союзниками, но видимо где-то перегнула палку. В итоге, старший сын сейчас живет в новой семье отца, Макеева торжествует, а Светлане, я подозреваю, эта ситуация доставляет много переживаний.
Правда на сторона Светланы и все будет в конечном итоге в Вашу пользу - старший сын вернется, поняв, что и отец и Макеева перешли грань между глупостью и подлостью, а ПОДЛОСТЬ прощать нельзя!
Гость ну и ну
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какой же он никчемный,даже вот мужиком называть не хочется,но они с настей пара по непристойному поведению,вот пусть и будут всегда вместе,что бы больше ни одна женщина не попалась в сети этой чмы со стройки....
Глеб
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Светлана производит впечатление разумной, деятельной и организованной женщины. Но она изначально совершила несколько ошибок, свойственных наверное большинству женщин, оказавшихся в этой ситуации. Одна - интуитивно считав, что Роман в своих новых отношениях является ведомым, что главенствует там явно Анастасия, она попыталась открыть Роману на это глаза, вызвать в нем протест. Но, к сожалению, из опубликованной переписки понятно, что сделала она это в грубой форме, чем добилась обратного эффекта. Уязвленный и обиженный Роман еще сильнее забился под крыло к самоуверенной Анастасии.
Гость781061
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Гость781691
Эта злобствующая Света уж и сама не знает,чего хочет: то кричала на всех углах,что без алиментов,чуть не голодают всей семьей, теперь всем хвалится, что сама может поднять всех детей без алиментов.Ну,бросили тебя, расслабься и без злобы с достоинством живи дальше.Не бегай по СМИ с планами о мести бывшему мужу.Утомила злобной активностью.
Макеиха, заткнись! Мы знаем, что у твоего "бизнесмена" ни копейки. Значит, плати сама. Хотя, говорят и у тебя ничего нет, все по бартеру. И, в кино, уже четыре года не зовут мега- звязду. Скоро увидим финал "любовной любви". Вот тогда и побежишь к Малахов у слезки утирать, да давление мерить. Он, тебе на передаче, не стесняясь подыгрывал. Так что, не оставит подружку в беде, даст подзаработать.
Гость785394
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вот какой дебил
Гость781691
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Эта злобствующая Света уж и сама не знает,чего хочет: то кричала на всех углах,что без алиментов,чуть не голодают всей семьей, теперь всем хвалится, что сама может поднять всех детей без алиментов.Ну,бросили тебя, расслабься и без злобы с достоинством живи дальше.Не бегай по СМИ с планами о мести бывшему мужу.Утомила злобной активностью.
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