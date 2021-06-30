"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой

Брат Аллы Борисовны скончался в 2011 году. Накануне в Сети всплыли архивные кадры.



Около десяти месяцев назад племянник Примадонны впервые стал отцом. Родители малышки приняли решение назвать ее в честь Аллы Пугачевой. Владислав честно признался: после смерти отца ему было крайне тяжело. Звездная родственница всегда была рядом с ним, помогала во всем и крайне поддержала его во время борьбы с наркотической зависимостью.

Недавно у новорожденной Аллы появилась страница в "Инстаграме". Ее активно ведет мама девочки от ее имени. Накануне в профиле появились трогательные черно-белые фотографии молодого мужчины в военной форме. Оказалось, что женщина обнародовала снимки родного брата Аллы Борисовны, Евгения Борисовича Пугачева.

Мать девочки подписала, что это дедушка малышки. "Очень похожи с папой Владом", – указала она. Пользователи ответили на публикацию и согласились с тезисом родственницы Аллы Пугачевой. Они подчеркнули, что у сына с отцом и правда много всего общего.

Напомним, брат Аллы Борисовны скончался после тяжелой операции на сердце. Ему было 60 лет. Всю жизнь он был крайне близок со своей знаменитой родственницей, а она невероятно дорожила им. После его смерти певица сделал все, чтобы помочь сыну восстановиться, за что Владислав крайне благодарен артистке.