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Шоу-бизнес
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой

"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой

Брат Аллы Борисовны скончался в 2011 году. Накануне в Сети всплыли архивные кадры.
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Около десяти месяцев назад племянник Примадонны впервые стал отцом. Родители малышки приняли решение назвать ее в честь Аллы Пугачевой. Владислав честно признался: после смерти отца ему было крайне тяжело. Звездная родственница всегда была рядом с ним, помогала во всем и крайне поддержала его во время борьбы с наркотической зависимостью.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Недавно у новорожденной Аллы появилась страница в "Инстаграме". Ее активно ведет мама девочки от ее имени. Накануне в профиле появились трогательные черно-белые фотографии молодого мужчины в военной форме. Оказалось, что женщина обнародовала снимки родного брата Аллы Борисовны, Евгения Борисовича Пугачева.

Мать девочки подписала, что это дедушка малышки. "Очень похожи с папой Владом", – указала она. Пользователи ответили на публикацию и согласились с тезисом родственницы Аллы Пугачевой. Они подчеркнули, что у сына с отцом и правда много всего общего.

Напомним, брат Аллы Борисовны скончался после тяжелой операции на сердце. Ему было 60 лет. Всю жизнь он был крайне близок со своей знаменитой родственницей, а она невероятно дорожила им. После его смерти певица сделал все, чтобы помочь сыну восстановиться, за что Владислав крайне благодарен артистке.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 14:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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