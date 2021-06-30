Старшенбаум уступила возлюбленного сопернице

Анна Старшенбаум рассказала о несостоявшемся любовном романе с недавно умершим актером Ростиславом Гулбисом.

Артист скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Коллега посвятила мужчине трогательный, полный нежности пост в своем инстаграм-аккаунте. Анна Старшенбаум сообщила, что с детства дружила с Ростиславом Гулбисом.

Звезда сериалов поведала, что ее детство и юность было связано с музыкой и песнями, которые исполнял Ростислав. Более того, парень научил подругу играть на гитаре. Сам же он владел еще и скрипкой.

Знаменитость рассказала, что ее товарищ отличался от других мальчишек их двора интеллигентностью и сдержанностью. По словам Анны Старшенбаум, парень нравился девочкам, его уважали мальчишки и любили взрослые.



Также актриса отметила, что в свое время была влюблена в своего друга детства. Все уже шло к роману, но им помешала соперница, которой Анна Старшенбаум уступила своего избранника.

Напомним, артистка восемь лет была замужем за коллегой Алексеем Бардуковым. Четыре года назад супруги развелись. Анна Старшенбаум объясняла, что брак распался из-за остывших чувств.

У Анны и Алексея есть сын Иван. Звездный отец помогает бывшей жене в воспитании ребенка, не обделяя мальчика вниманием, за что актриса ему очень благодарна. Сейчас сердце Старшенбаум свободно.

